Onze basketbal-watcher na debacle voor Belgian Lions in Servië: “De FIBA verlaagt zich tot chantage. Ongezien”

Forfaitnederlaag, boete en eventuele uitsluiting was anders wel aan de orde: Geen forfaitoverwinning (0-20) voor de Belgian Lions versus Servië na de lichtpanne zondagavond in het aftandse Sports Centre Cair in Servië. FIBA World besliste dat België vanavond om 19u de wedstrijd moet hervatten. FIBA World zet zich boven haar eigen reglementen en beslist eigenlijk dictatoriaal en vooral in het voordeel van Servië, een wereldmacht in het mondiale basketbal. Dat het “hoofd van competitie” van FIBA World een Serviër (Predrag Bogosavljev) is, zal uiteraard wel hebben meegespeeld in de beslissing om de interland opnieuw op te starten.