Nog idyllischer dan Limburg: terug in de tijd in het prachtige dorpje Limbourg

Limbourg is een prachtig stadje in de provincie Luik op zo’n 50 minuten rijden vanuit Hasselt. — © Patrick Outers

Er is een Limburg dat nog idyllischer is dan Belgisch- en Nederlands-Limburg en het scheelt maar één letter. Limbourg is een prachtig stadje in de provincie Luik op zo’n 50 minuten rijden vanuit Hasselt. Een tijdreisje richting middeleeuwen.

LEES OOK. Ontdek deze prachtige wandeltocht langs de restanten van de Siegfriedlinie aan de Duitse grens

Een poos geleden kwam Limbourg nog eens in het nieuws. De bewoners van het stadje hadden geprotesteerd omdat ze geen zonnepanelen mochten leggen op hun daken. Dat zou het historische karakter en het middeleeuwse uitzicht van de stad bezoedelen. De inwoners kregen gelijk dat het om discriminatie ging en mogen nu wel panelen laten leggen.

Limbourg geldt als een van mooiste dorpen van Wallonië. — © Patrick Outers

De Sint-Joriskerk torent prachtig uit op een rots boven de vallei van de Vesder. — © BELGAIMAGE

Het vertelt veel over Limbourg, dat als een van mooiste dorpen van Wallonië geldt. Dat dat de logica zelve is, zie je al als je komt aanrijden: hoe de Sint-Joriskerk prachtig uittorent op een rots boven de vallei van de Vesder. En ook als je op het centrale pleintje staat: de Place Saint-Georges. Omsingeld door eeuwenoude huizen in natuursteen. En het plein zelf, geplaveid met keien uit de Vesder. Via een inhammetje kom je aan de gotische Sint-Joriskerk met een schaduwrijk tuintje erlangs dat aan een bescheiden afgrond grenst… Het heeft iets Italiaans, het middeleeuwse gevoel, maar dan in de grijze steenkleuren van Bretoense dorpjes. Dat laatste voelen we vooral bij de fontein van de maagd, met Maria en de kleine Jezus die over het plein heen kijken.

Via een inhammetje kom je aan de gotische Sint-Joriskerk met een schaduwrijk tuintje erlangs dat aan een bescheiden afgrond grenst. — © Patrick Outers

De fontein van de maagd, met Maria en de kleine Jezus die over de Place Saint-Georges heen kijken. — © Christof Rutten

Facile

Het oude stadhuis draagt de naam Arvo, met een mooie passerelle die naar de vestingwallen van deze oude burchtplaats leidt. Daar kan je terecht voor wat meer (toeristische) informatie. Of je plant je neer op een terrasje voor een schuimige trappist. Het leuke aan Limbourg is dat het geen dode stad is: de bewoners zitten er op bankjes en de school ligt op het centrale plein. De kreten van plezier van de kleintjes houden deze eeuwenoude plek in leven.

© Patrick Outers

Bon: genoeg te zien dus in het stadje zelf, maar ook de omgeving is prachtig en leent zich uitermate voor een verkenningstocht. Mogelijkheden zijn er in veelvoud. Er is bijvoorbeeld een wandeling van 13 kilometer die je een stuk langs het water van stuwdam La Gileppe brengt, ongeveer zes kilometer verderop. Wij kiezen voor de familiewandeling van 7 kilometer.

© Patrick Outers

© Patrick Outers

Facile staat er als commentaar bij, makkelijk. Zwaar is het inderdaad niet, maar het is wel facile naar Waalse normen: in dit heuvelachtige landschap hoort af en toe klimmen er nu eenmaal bij. Als je deze wandeling doet, volg je de gele ruit. Maar pak voor alle veiligheid toch een kaartje mee, of volg de aanwijzingen op de website of app van Cirkwi: onderweg is de aangegeven richting niet altijd even duidelijk.

© Patrick Outers

Mals gras

We wandelen in een verkreukte driehoekige vorm ten zuiden van de stad. Eerst een klein stukje omhoog langs de Sint-Annakapel om daarna al meteen rechts te verdwijnen tussen het groen op een klein paadje. Links de oude muren, rechts bomen en struiken. Via een prachtig huis - een internaat - gaat het verder en eens we een stoffig wegje inslaan naar rechts, zitten we midden in dit typische landschap van le pays de Vesdre: golvende weides met mals gras, torenspitsen van kerkjes die in de verte lonken, eindeloze vergezichten als je op de rug van een heuvel geraakt en af en toe schaduwrijke smalle paadjes. Ook de dorpjes in de omgeving zijn goed bewaard gebleven, zoals Hevremont.

© Christof Rutten

Het zwaarste stuk van de wandeling zit ‘em in de staart, als het pad omhoog gaat, weer naar Limbourg. Maar dat is ook het allermooiste stuk. Je moet de heuvel over en dat doe je op een pad waar de rotsbodem zichtbaar is. Maar je weet dat het de moeite loont, want Limbourg: doa geit niks bove, toch?

Vijf adressen

Brasserie St-Georges

Op het pleintje van Limbourg zelf. Uitgebreide en interessante bierkaart (inclusief Achelse trappist) en je kan er uiteraard Luikse balletjes eten of een Assiette Ardenaise met lokale kazen en charcuterie.

www.brasserie-st-georges.be/

© Christof Rutten

Le Casino

Restaurant met grote ramen, vol tropische planten. Veel vis (er is een kreeftmenu), maar ook vlees met vanaf 15 oktober aandacht voor wildschotels. Je kan er ook enkele Marokkaans getinte tajinegerechten eten.

www.robertlejeune.be/lecasino/

De stuwdam van Gileppe ligt op wandelafstand. — © Katrijn Van Giel

Panoramarestaurant Gileppe

De stuwdam van Gileppe ligt in de buurt. In het panoramarestaurant eet of drink je iets op 77 meter hoogte, met uitzicht op het water, de omringende bossen, de Hoge Venen en de beroemde leeuw op de dam.

www.tourismejalhaysart.be/nl/attraction/barrage-du-lac-de-la-gileppe-jalhay-hautes-fagnes-spa/

Ad Astra

Goeie film, maar ook een B&B langs de vestingwallen met goeie recensies.

www.adastralimbourg.be/

Gite Jaja

Een vakantiehuis op de Place St-Georges met een ondergrondse sauna en zwembad. Slaapplaatsen voor tien personen.

nl.liegetourisme.be/gite-jaja.html

© RR

De Limburg connectie

Dat wij tegenwoordig in Limburg wonen en niet in Loon, komt door het stadje Limbourg en het voormalige hertogdom met dezelfde naam. In 1815 was het de persoonlijke wens van de Nederlandse vorst Willem I dat de nieuwe Maasprovincie binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de oude naam droeg van het hertogdom Limbourg, omdat de term ‘Limburg’ anders verloren zou gaan. Er heeft zich dus een bewuste naamverschuiving voorgedaan, ook al is er territoriaal geen overlap tussen het oude hertogdom en de huidige twee Limburgen.