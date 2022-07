Leopoldsburg

Woensdagavond 6 juli buien de raadsleden zich om 19.30 u over een agenda met daarin onder meer de installatie van een nieuw raadslid voor de CD&V na het ontslag van Benny Maes. Verder wordt gestemd over de aanpassing van politie- en verkeersreglementen in verband met het invoeren van enkelrichtingsverkeer in de Fernand van Baelstraat en het invoeren van een fietsstraat in een deel van dezelfde straat.