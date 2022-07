Dj-koppel Amelie Lens en Farrago geven elkaar het ja-woord in Toscane: “Ik ben met mijn beste vriend getrouwd”

Al veertien jaar zijn Lens en Farrago – in het dagelijkse leven Sam Deliaert – een koppel. Beiden zijn dj en producer, en werken ook samen. In 2016 al kondigden ze hun verloving aan, maar het is er nu pas van gekomen. Onder een stralend zonnetje in het Italiaanse Toscane gaven ze elkaar hun ja-woord. Lens koos voor een sober wit kleed, met een rugdecolleté. Deliaert had dan weer een lichtgrijs pak aan.

Dat het een tijdje duurde dat het koppel trouwde, heeft niet alleen te maken met drukke agenda’s en corona. In 2020 had Farrago nog zware gezondheidsproblemen. Op Twitter liet Lens zich daarover uit, waarom ze even een break nam op haar sociale media. “De voorbije maanden waren hard. Mijn vriend lag in het ziekenhuis, verlamd aan de hele linkerzijde van zijn lichaam. Hij had hersenschade, en ze konden mij niet vertellen of hij ooit nog een normaal leven zou leiden. En ik kon hem niet bezoeken door covid. Sam had een kwetsuur aan zijn nek waardoor de binnenkant van een ader beschadigd raakte en hem twee beroertes bezorgde.” Maar intussen is hij weer hersteld.