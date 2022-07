Britse postbodes worden gemiddeld 32 keer per week gebeten door honden

Britse postbodes worden per week gemiddeld 32 keer door een hond gebeten. De Royal Mail telde van 1 april 2021 tot 31 maart van dit jaar alles samen 1.673 hondenbeten bij zijn postbodes. Sommige brievenbestellers waren lang arbeidsongeschikt of zijn nu gehandicapt, zegt het bedrijf maandag. “Aanvallen door honden blijven een groot veiligheidsrisico voor postbodes in heel het land, en de omvang van het probleem mag niet worden onderschat”, aldus Dave Joyce van de vakbond Communication Workers’ Union.