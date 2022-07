COLUMN Limburgs Landschap - Rovers in wording

Soms heb je geluk. Ik passeer - tijdens een van mijn wandelingen - aan een vijver die net was afgelaten om een lek in een van de dijken te herstellen. Vier mannen ploeteren met lieslaarzen door de modderige bodem naar de oever. Eentje met in zijn handen een aantal visjes die ik meteen herken: snoeken.Zelf had ik ze nog nooit van zo dichtbij gezien. Maar het is meteen duidelijk dat dit roofvissen zijn. Zelfs als jonge, kleine exemplaren maken ze een grote indruk op mij. De lange bek vol met scherpe tanden laten geen twijfel bestaan. Dit wordt de schrik van vele vijverbewoners.De snoek is dan ook nog eens supersnel en enorm wendbaar. Zijn jachttechniek bestaat er in om - als het ware - stil te gaan hangen tussen de waterplanten. Geduldig wachtend op zijn prooi. Als die nietsvermoedend voorbij zwemt, kan hij met een slag van zijn grote staart als een pijl vooruit schieten. Zijn slachtoffer is meestal kansloos. Uit onderzoek blijkt dat snoeken snelheden tot meer dan 25km/u halen. Dat kan al tellen.Snoeken kunnen tot meer dan een meter lang worden. Die ‘reuzen’ spelen alles wat ze kunnen vastkrijgen naar binnen. Een kleine eend behoort tot de mogelijkheden. Stel je even voor: lekker ronddobberen, samen met je eendenvriendjes. Om dan plots twee vervaarlijke kaken vol tanden te zien opduiken die je in een fractie van een seconde onder water sleuren. Een stevig ‘Jaws-gehalte’ zou ik durven te stellen.Foto's: Jos Vandebergh