BS De Driehoek brengt het 'Ummeke' mee naar Bocholt

Afgelopen dinsdag vond het Kinjer OLS plaats in Meijel. Naar jaarlijkse gewoonte heeft ook basisschool De Driehoek opnieuw deelgenomen.

De leerlingen van het 5de leerjaar bereiden zich gedurende enkele maanden grondig voor op deze wedstrijd. Dit onder leiding van Schutterij Sint-Laurentius Bocholt. Wekelijks engageren deze mensen zich samen met de leerkrachten om de kinderen onder te dompelen in de wereld van de schutterij. Ze leren marcheren, schieten, maar ook de 'Yell' in Bocholts dialect is een belangrijk onderdeel van deze wedstrijd.De Driehoek heeft het er dit jaar ontzettend goed vanaf gebracht. Zo wonnen ze de prijs voor 'beste houding', 'beste Yell', 'beste commandant' en als kers op de taart brachten ze het 'Ummeke' mee naar Bocholt. Omdat ze gewonnen hebben, mochten ze zondag de optocht voor het grote OLS starten. Samen met de mensen van de schutterij werd het opnieuw een onvergetelijke dag voor deze leerlingen.