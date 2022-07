COLUMN Salim Seghers: De parel van Peer

Kennen jullie de parel van Peer? Ikzelf zat er iedere keer naast. Het antwoord is eenvoudig: "Dancing Esmeralda". Sorry, we moeten wel meer dan vijftig jaren teruggaan. Het was in die tijd 'the place to be'. Muziek voor jong en oud, gastoptredens van bekende artiesten zoals Liliane St. Pierre en zelfs Will Tura. Je had er ook een goede kans om een partner te vinden voor het leven. De ruime parking en een prachtig ingerichte zaal waren een geschikte plaats voor feesten en party's. Maar met de jaren verandert er zoveel in het leven. De uitbaters verhuisden naar Stokkem en openden daar een succesvol hoekcafé. De dancing bleef leeg en verkommerde zienderogen. Natuurlijk kwamen er andere vogels aangevlogen in de buurt zoals dancing Aristo en De Ark in Hechtel, dancing Early Bird in Peer. Dancing Esmeralda werd een ‘kringloopwinkel’. Een heel nieuw en ongekend initiatief in de streek. Iedereen mocht spullen binnenbrengen en na een grondige keuring door het personeel kwam dat materiaal in de winkel terecht tegen erg gunstige verkoopsprijzen. Dat ging van kasten, stoelen, glazen, potten en pannen, kleren, lusters, lp's en cd's tot radio's en pick-ups. Te veel om op te noemen.Vandaag zijn er meerdere kringwinkels. Het is een begrip geworden. Makkelijk om binnen te lopen, keuze en verscheidenheid is er meer dan voldoende. Margo Bogers was de eerste directrice in Peer. Deze week is het feest voor haar: 25 jaar geleden met veel succes deze zaak opgestart. Ik had de eer om te mogen optreden op haar viering. Wat mij het meeste opviel: iedereen heeft haar graag. Dat moet Margo een ontzettend goed gevoel geven. "Nog geen enkele staking meegemaakt in al die jaren", vertelt ze fier.Tijdens dat gesprek kwamen er leuke anekdotes naar boven. Zonder het te weten, was er een zetel binnengekomen, een prachtig design van kunstenaar Arne Jacobsen. De waarde van dat meubel was ongezien in zulk een winkel. Ook een bloesje, geschonken door zangeres Belle Perez, zorgde voor heel veel kandidaat-kopers. Het werd met succes geveild. Nog iets: de winkel werd eens omgetoverd tot een bruidszaal. Alle spullen eruit, alleen enkele typische verkoopsartikelen versierden de muren. Die dag werd de rode loper uitgegooid, want broer Eric Bogers kon met zijn bruidje hier zijn trouwfeest vieren. Mooi en uniek!Gek, maar waar. Corona had ook een ernstige invloed op de Kringwinkel. Mensen brachten na hun tweede en derde spuit allerlei dingen binnen zoals dozen mondmaskers, gebruikte medische apperatuur enzomeer. Gelukkig is die Covid-19 tijd voorbij, hopelijk voor lang.Directrice Margo was en blijft een bezige bij, maar nu zal ze thuis met haar lieve man Johan moeten samenwerken. Een hele aanpassing zal het zijn, vertelt zij. Mijn man Johan kent mij door en door. En toch zijn er ooit meningsverschillen. Peter, het ligt helemaal aan jou! Oh, dat wist je al.