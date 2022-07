Inschrijvingen bij Hogeschool PXL nemen een vliegende start

De inschrijvingen op Hogeschool PXL zijn gestart op Campus Elfde-Linie in Hasselt. “Onze hogeschool blijft groeien binnen al onze opleidingen”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “We zijn blij dat onze inschrijvingskalender goed gevuld is en merken ook op dat er sinds corona meer en meer mensen voor kiezen om zich online in te schrijven.”

Adjunct-algemeen directeur Heidi Croes legt uit: “Onze PXL-opleidingen werden de voorbije maanden deskundig beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen. De panelleden namen de onderwijskwaliteit van de opleidingen nauwkeuring onder de loep en gingen uitgebreid in gesprek met onze studenten, alumni, medewerkers en beleid. Op basis van hun bevindingen kregen wij van iedere opleiding een goed rapport zodat wij onze kwaliteit kunnen waarborgen voor onze toekomstige studenten."Diensthoofd Studentenadministratie Karen Weis: “Onze inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar 2022-2023 zijn officieel van start gegaan. Je kan ervoor kiezen om een afspraak te maken om persoonlijk langs te komen bij de dienst studentenadministratie op Campus Elfde Linie (gebouw D, Hasselt) om je in te schrijven. Je kan dan ook – als je dat wil – meteen een laptop aankopen of met STUVO overleggen over je studiebeurs. Je inschrijven duurt ongeveer 30 minuten en kan ook op sommige zaterdagen. Of je kan ervoor kiezen om je volledig online in te schrijven via onze website."