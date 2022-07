PXL-Postactieven blijven aan de slag bij Hogeschool PXL

Binnen Hogeschool PXL zijn er naast de 1.167 actieve medewerkers ook nog een grote groep van ‘postactieve’ medewerkers aan de slag om de dagelijkse werking te ondersteunen. "Een achttal jaar geleden kwam de jonggepensioneerde Eddy Swaeb bij mij aankloppen om op de een of andere manier nog actief te mogen meewerken binnen onze hogeschool. Op dat moment hebben we samen beslist om te starten met de verenging ‘PXL-Postactieven’. Volgens mij nog steeds uniek in België en ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde met meer dan 200 leden", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Initiatiefnemer en voorzitter Eddy Swaeb legt uit: "Onze vereniging bestaat vandaag uit een heel gedreven elftal van bestuursleden en exact 207 leden. Wij ondersteunen nog steeds met heel veel plezier en waar mogelijk de dagelijkse werking van de hogeschool. Ik geef enkele voorbeelden: We delen onze kennis en ervaring in werkgroepen voor nieuwe opleidingen en in stuurgroepen van onderzoek. We ondersteunen graag bij events, examentoezicht en bij uitstappen met studenten. We treden op als simulant, zetelen als jurylid en geven Nederlands aan anderstaligen. Wij reageren snel op iedere vraag vanuit het beleid om bij te springen om de werkdruk bij de actieve personeelsleden waar nodig te verminderen.""Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse pensioenviering en tal van andere activiteiten. Wij organiseren voor onze leden op regelmatige tijdstippen lezingen rond actuele topics, bedrijfsbezoeken en een ledenvergadering. Geïnteresseerden kunnen altijd op onze website 'Postactieven PXL' terecht voor meer informatie en om ons te contacteren", zegt ondervoorzitter Marcel Gaens.