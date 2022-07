Koffietrappers uit Hechtel-Eksel fietsen voor de 37ste keer naar Scherpenheuvel

De fietsers arriveerden om 13 uur in Scherpenheuvel. In Het Huis Van Maria, vroeger de Pelgrim, genoten ze van een lekkere maaltijd. Na een bezoek aan de basiliek en het aansteken van een extra kaarsje voor de thuisblijvers die niet meekonden, vertrokken de fietsers terug naar Eksel. Onderweg passeerden ze nog langs de Lekdreef in Averbode voor een ijsje.