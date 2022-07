High Tea bij Okra Kanne

Bij deze formule, die tegenwoordig in trek is, worden allerlei soorten hapjes van zoet tot hartig aangeboden, alsook verschillende soorten thee. Deze activiteit was een schot in de roos, want 50 leden tekenden present en genoten van een heerlijk namiddagje in een supergezellige sfeer.Eind juli, meer bepaald op zaterdag 30 juli, gaan de leden van Okra Kanne op dagtocht en brengt de bus hen naar Mechelen.