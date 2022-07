Popkoor Vocal4’s brengt Doodgraag op de planken in Sint-Truiden

De voorbereidingen van dit bruisend optreden dateerden nog van pre corona. En net zoals zoveel lokale culturele verenigingen zat de schrik er een beetje in om dan toch uiteindelijk hun productie ‘Doodgraag’ aan het publiek voor te stellen. Maar wat een succes werd het. Twee afgeladen volle zalen met enthousiast publiek kon het meeslepend spektakel zeker appreciëren. Getuige de welgemeende staande ovatie na elke voorstelling.Vernieuwend was het ook, kunstenaar Jo Beerden van JeeBee Brush bracht live op de scene een kunstwerk tot leven, begeleid door het koor. De live begeleidingsband was subliem in hun vertolkingen van de moderne songs die het koor bracht. Met als hoogtepunt een fantastische solo in Purple Rain.In een regie van Johnny Weustenraed en onder leiding van Dirk-Jan Kerris werd het een wervelende show waar zowel publiek als zangers nauwelijks de tijd hadden om op adem te komen, laat staan van ook maar één moment van verveling te beleven.