Officieel: Anderlecht huurt spits Sebastiano Esposito van Inter

De twintigjarige belofteninternational heeft bij de Nerazzurri nog een contract tot medio 2025 en werd de voorbije seizoenen reeds uitgeleend aan SPAL, Venezia en het Zwitserse FC Bazel. Afgelopen seizoen liet hij in Zwitserland 7 doelpunten en 9 assists noteren. In het Astridpark moet hij de opvolger worden van Joshua Zirkzee, die terugkeerde naar Bayern.

Anderhalf jaar geleden scoorde hij voor Inter zijn eerste doelpunt in de Serie A. Romelu Lukaku dwong toen tegen Genoa een strafschop af, maar liet zijn toen nog zeventienjarige ploegmakker de elfmeter nemen. Het leverde mooie beelden op in San Siro, met Esposito die na afloop van de partij met de tranen in de ogen in de armen van zijn moeder viel.

“Alleen maar goede dingen gehoord”

“Ik kijk er erg naar uit om dit seizoen voor RSCA te spelen”, aldus Esposito op de clubkanalen. “Ik heb alleen maar goede dingen gehoord over deze club en de manier waarop ze erin slagen om jonge vooruitzichten te ontwikkelen. Ik ben ook blij dat ik vroeg in de voorbereiding bij de groep kan aansluiten, op die manier kunnen we ons samen klaarstomen voor de start van het seizoen.”

CEO Peter Verbeke gelooft sterk in zijn nieuwe spits. “Sebastiano is een jonge spits met een groot potentieel”, zegt Verbeke. “Hij beschikt over een groot technisch vermogen, is intelligent, denkt snel en kan zowel scoren als laten scoren. Hij is sterk in de combinatie en kan ook zelf iets creëren. Allemaal kwaliteiten die goed matchen met het DNA van RSCA.”