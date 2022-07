In Afrika komt Super League er wel al: CAF organiseert nieuwe competitie vanaf 2023

De CAF laat in een persbericht weten dat de details van de nieuwe competitie in de komende maand bekendgemaakt zullen worden tijdens een openingsceremonie in Tanzania. “Een groot deel van het geld van de Super League zal opnieuw geïnvesteerd worden in Afrikaans voetbal”, legt Patrice Motsepe, voorzitter van de CAF, al uit in het persbericht. “Jaarlijks zal zo een miljoen dollar aan elk van de 54 aangesloten associaties gegeven worden om bij te dragen aan de ontwikkeling van voetbal en jeugd.”

De oprichting van de Afrikaanse Super League werd vorig jaar unaniem goedgekeurd door de 54 leden van het CAF. Ook in Europa was er vorig jaar sprake van de oprichting van een Super League, maar die plannen werden al snel weer opgeborgen.