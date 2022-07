“Aanjager” van moord op Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries opgepakt

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. — © ISOPIX

Krystian M. is een 26-jarige man uit Ochten in Gelderland. Hij zit momenteel al in de cel voor een poging tot moord in Zeewolde eind vorig jaar, maar werd maandag ook gearresteerd voor zijn vermeende rol in de moord op Peter R. de Vries.

Tot nu werd M. in het strafdossier aangeduid onder de code NN-*4429. Hij zou Delano G. (22) en Kamil E. (36) via een reeks versleutelde berichten hebben aangestuurd voor de moord op de misdaadjournalist.

Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders, die kort na de moordaanslag werden gearresteerd, is inmiddels een levenslange gevangenisstraf geëist. Zij horen op 14 juli hun vonnis.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 op straat neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen.