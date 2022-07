Tongeren

Stef Steensels (29) uit Hamont-Achel, werkt in een notariskantoor in Neerpelt

Evelien Zonderman (26) uit Rutten, werkt in een advocatenkantoor in Zepperen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Onze wederzijdse liefde is ontsproten in de PXL in Hasselt”, klinkt het. “ We volgden acht jaar geleden allebei de opleiding Rechtspraktijk.” (diro)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken