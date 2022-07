Deze week tuft toeristisch treintje langs Peerse kerkdorpen

De werkgroep rond de Mariale Feesten die slechts om de 25 jaar plaatsvinden, probeert elke parochie van Peer te betrekken bij haar activiteiten. “Voor het begin van de zomervakantie staat een leuke familie- of gezinsuitstap op het programma. Grootouders of ouders die de vakantie willen inzetten met de kinderen of kleinkinderen zijn welkom op onze tuf-tuf. Dit is een rondrit met een treintje langs belangrijke kapelletjes en toeristische bezienswaardigheden in de Peerse kerkdorpen”, stelt de organisatie. Ritten gebeuren tussen dinsdag 5 juli en zaterdag 9 juli. Een ervaren stadsgids begeleidt de reizigers. Naargelang de opstapplaats – telkens aan de kerk in elk kerkdorp - rijdt het treintje in een lus terug naar de opstapplaats. Per rit zijn er 48 plaatsen beschikbaar, ook voor mensen met een rolstoel of rollator.

(gvb)

Inschrijven gebeurt via Toerisme Peer, Markt 3, 011/61 .16 .02. Info op www.marialefeestenpeer.be/activiteiten. De prijs is 5 euro per persoon.