Geetbets

Dimitri Struys (38) uit Sint-Truiden, ongediertebestrijder bij de firma Hygimasters

Shana Huybrechts (36) uit Geetbets, verpleegkundige woonzorgcentrum Sint-Jozef in Nieuwerkerken

Kinderen: Jarne (19), Xander (14), Diego (11) en Liam (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Twintig jaar geleden hebben we elkaar via vrienden leren kennen. Sinds negen jaren vormen we een koppel”, vertelt het stel. (lw)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken