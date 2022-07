Pas getrouwd: Christy en Gert in Sint Truiden

Sint-Truiden

Gert Dewaelheyns (31) uit Tienen, zorgkundige residentie Den Boomgaard

Christy Lesuisse (39) uit Sint-Truiden, verpleegkundige residentie Den Boomgaard

Kinderen: Féline (9) en Nyela (2,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? We hebben elkaar begin 2017 leren kennen op de werkvloer, bij nieuwjaar sprong de vonk over”, vertelt het koppel. “Samen hebben we een mooi gezinnetje met onze twee dochters. Vorig jaar huwden we voor de wet, nu ging ons kerkelijk huwelijk door, omringd door onze familie en beste vrienden.” (jcr)

