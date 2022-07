Zeker 6 doden en nog 15-tal vermisten na afbreken gletsjer in Italië

Door de hoge temperaturen in de Italiaanse Dolomieten is zondagavond een enorm blok ijs losgekomen van een gletsjer op de berg Marmolada. Tientallen klimmers raakten bedolven onder de schuivende massa van ijs, sneeuw en rotsen. Zes van hen overleefden het niet, acht mensen raakten gewond en de reddingsdiensten zijn maandag nog op zoek naar een vijftiental vermisten. “Bergsport is door de klimaatverandering steeds risicovoller.”

“We hoorden een enorm lawaai, typisch voor een aardverschuiving. Toen zagen we een soort lawine van sneeuw, rotsen en ijs met hoge snelheid naar beneden komen”, getuigt een eigenaar van een berghut met zicht op de wandelroute naar de Punta Rocca. Dat is de bergtop van de Marmolada in de Italiaanse Dolomieten waarop zondag de slachtoffers vielen. Met toppen tot 3.342 meter hoog is de Marmolada de hoogste berg van de Dolomieten en een populaire bestemming voor klimmers.“Door de lawine vielen zeker zes doden en acht gewonden, onder wie twee buitenlanders. Zeker één gewonde is er erg aan toe”, zei de woordvoerder van de Italiaanse civiele bescherming, Gianpaolo Bottacin. Zondagavond werd nog steeds gezocht naar een vijftiental vermisten, meldde het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa.

De reddingsdiensten vrezen dat het aantal slachtoffers nog verder kan oplopen. Aan de voet van het bergmassief, op de plaats waar de klimroutes starten, zijn zestien auto’s geteld waarvan de eigenaar nog niet is opgespoord. “We weten nog niet of de auto’s aan dode of vermiste personen toebehoren, of aan mensen die niets met het ongeval te maken hebben”, zegt Maurizio Fugatti, president van de regio Trente.

Bij Buitenlandse Zaken konden ze niet vertellen of er Belgen bij de slachtoffers waren. Bij de Klim- en Bergsportfederatie was zondagavond nog geen verontrustend telefoontje binnengekomen. De gewonden werden met helikopters naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. Diverse reddingsteams, al dan niet met speurhonden, en vijf helikopters deden al het mogelijke om zo snel als kon de vermisten te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Het was een race tegen de tijd met gevaar voor eigen leven. Want de kans op nog meer lawines was reëel. Het gevolg van de enorm hoge temperaturen op de berg. Zondag werd nog 10,3 graden Celsius gemeten, een record.

© EPA-EFE

Immense gevaren

De gevolgen van de extreme temperaturen zijn immens. “Gesteente dat tot voor kort altijd bevroren was, ontdooit nu bij te hoge temperaturen in de bergen. Op termijn brokkelt het gesteente af”, zegt berggids Bart Overlaet, een man met 43 jaar er­varing in de bergen. “Uiteindelijk kunnen hele rotspartijen het begeven. Ook gletsjers smelten en brokkelen af door de klimaat­opwarming. Met alle risico van dien om geraakt te worden door een rotsblok of bedolven te worden onder de schuivende ijsmassa.” Als we niets doen tegen de klimaatopwarming is tegen het einde van deze eeuw 90 procent van alle gletsjers in Europa verdwenen. Sommige ijsmassa’s en klimroutes zijn nu al verdwenen.

Klimmen wordt volgens Overlaet steeds moeilijker en technischer. Hij raadt aan om klimtochten eerder op het jaar te plannen: in mei en juni in plaats van in volle zomer, en ’s nachts in plaats van in de blakende zon.

Onvoorspelbaar

“De bergsport was altijd al een risicosport, maar wordt jaar na jaar onvoorspelbaarder door de opwarming”, zegt Bruno Vermeeren, directeur van de Klim- en Bergsportfederatie.” De gebieden zijn constant in evolutie en onvoorspelbaarder, zelfs voor mensen met veel ervaring en die er vaak al jaren komen. Je stoot bij wijze van spreken bij iedere klim op nieuwe omstandigheden.”

“Een basiscursus bergbeklimmen kan nooit kwaad. Wie toch zonder ervaring deze zomer de bergen in wil – of het nu is om te wandelen of te klimmen – moet zich zeker ter plaatse informeren over wat mogelijk is. Eigenaars van de berghutten, maar ook de toeristische dienst en andere klimmers kunnen je zeker meer vertellen over de condities.”