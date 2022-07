Tourbaas gelooft in ritzege voor Wout van Aert: “Hij is een verdomd mooie gele trui, op een dag zal hij de opening vinden”

Wout van Aert is ijzersterk aan de Ronde van Frankrijk begonnen en rijdt al twee etappes in het geel, maar kon nog geen rit winnen. Drie keer tweede is indrukwekkend, maar stilaan ook frustrerend voor Van Aert zelf. Christian Prudhomme, directeur van de Tour de France, is ervan overtuigd dat onze landgenoot die ritzege nog wel zal pakken.

“Ik kan me niet herinneren dat er ooit iemand drie keer tweede was in de eerste drie ritten van de Tour”, zegt Christian Prudhomme aan RTBF. “Van Aert is in elk geval een verdomd mooie gele trui. Hij komt nu op een terrein dat hem goed ligt met de heuvels van de Boulonnais, de kasseien en een aankomst voor punchers in Longwy.”

“Het zou logisch zijn dat hij zijn gele trui minstens tot eind deze week zal houden”, vervolgt Prudhomme. “Hij is een gele trui met enorm veel kwaliteiten en ik denk dat hij de opening om die tweede plaatsen in een eerste plaats om te zetten op een dag wel zal vinden.”