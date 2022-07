KRC Genk vertrekt naar Alkmaarse “gevangenis”, Junya Ito en Cyriel Dessers van de partij

Tevredenheid bij de Genkse coach Wouter Vrancken. Eindelijk heeft hij een complete A-kern ter beschikking. Cyriel Dessers en Junya Ito zijn terug uit vakantie en blijven tot nader order ook aan boord. Beiden namen ze deel aan de maandagochtendtraining en stappen ze op de bus richting Holland. Niet de gebruikelijke spelersbus, die is te klein voor de bijna 50-koppige delegatie (spelers, technische en medische staf). Er wordt dus een beroep gedaan op een groter exemplaar.

In Alkmaar staat op maandagavond om 17.30 uur al een eerste training op het programma. De eerste van een hele reeks. Verder staan er twee oefenwedstrijden op het menu: woensdag tegen Utrecht (niet toegankelijk voor het publiek) en zaterdag tegen Volendam (wel open). Daarna keren de Genkies terug naar huis.

De Boeck in plaats van Chambaere

In extremis is er nog een wissel doorgevoerd in de spelerskern. Vic Chambaere blijft toch hinder ondervinden van de rug en revalideert verder in Genk. Hij is vervangen door de 17-jarige Zenzo De Boeck.

KRC verblijft in hotel The Fallon, een gebouw dat vroeger dienst deed als... gevangenis. Wouter Vrancken mag zich beginnen inleven in zijn rol van cipier.

