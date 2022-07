Lummen

Samed Yildirim (26) uit Molenbeek (Brussel), zelfstandige

Büsra Isikli (24) uit Lummen, ambtenaar

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar ontmoet via vrienden”, vertelt Büsra. “Na een leuk babbeltje merkten we dat we veel gemeen hadden en van het een kwam het ander. Nadien hebben we nog vaak afgesproken en uiteindelijk besloten om onze relatie te vereeuwigen.” (klu)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken