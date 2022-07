Spitsencarrousel gaat verder: Gabriel Jesus verlaat Manchester City voor Arsenal

De Braziliaanse international Gabriel Jesus maakt in de Premier League de overstap van Manchester City naar Arsenal. In Londen ondertekende de 25-jarige spits een meerjarige overeenkomst, zo maakte de club maandag bekend. Met de transfer zou een bedrag van net iets meer dan 50 miljoen euro gemoeid zijn.

De voorbije vijf seizoenen kwam Gabriel Jesus uit voor het City van Kevin De Bruyne. In 236 wedstrijden vond hij er 95 keer de weg naar de netten, maar helemaal zeker van een basisplaats was hij er nooit. Desondanks deelde hij er in de successen, met vier Premier League-titels, drie League Cups en één FA Cup. Voor Brazilië vierde hij zijn debuut in 2016 en drie jaar later won hij met de Seleçao de Copa America. In 56 interlands trof hij 19 keer raak.

Bij de Gunners moet Gabriel Jesus het vertrek van Alexandre Lacazette naar Olympique Lyon opvangen. Afgelopen winter vertrok Pierre-Emerick Aubameyang reeds naar FC Barcelona. Na Marquinhos, Matt Turner en Fabio Vieira is hij reeds de vierde nieuwkomer bij het team van landgenoot Albert Sambi Lokonga.

