Lummen

Thomas Opheide (31) uit Lummen, IT’er bij Cegeka

Lauren Vanhelden (27) uit Maasmechelen, binnenhuisarchitecte

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Alles begon zes jaar geleden in de Versus, maar daarna heeft Thomas toch heel wat moeite moeten doen voor ik ja zei”, lacht Laurens. “Nu wonen we samen in Meldert.” (klu)

