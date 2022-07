Lummen

Maarten Decolvenaer (35) uit Mechelen, militair in Evere

Celina Vandebroek (28) uit Heusden-Zolder, klinisch psycholoog in het Ziekenhuis Oost-Limburg

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar leren kennen via Tinder”, zegt Maarten. “Na enkele weken chatten hebben we elkaar exact vier jaar geleden voor het eerst ontmoet op het Dusartplein in Hasselt. Daar stond ik Celina op te wachten met mijn Newfoundlander Lola.” (klu)

