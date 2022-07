Buurtcomité De Pikkeleer organiseert 20ste straatfeest in Herk-de-Stad

De eerste straatfeesten bestonden uit een barbecue in tenten ten huize van Christiane en René Bartolomivis-Camps, maar na herhaaldelijk slecht weer tijdens dit buurtfeest verhuisde dit naar het clublokaal van voetbalclub Herk FC, dat eveneens in deze straat gelegen is. Tijdens deze feesteditie werd ook afscheid genomen van twee trouwe bestuursleden, die nu de fakkel willen doorgeven.Voorzitter Tony Claes had in zijn toespraak een speciaal woord van dank voor het bestuur van Herk FC voor het gebruik van deze prachtige accommodatie. "Eindelijk kunnen we dit jaar ons twintigste buurtfeest organiseren. Normaal zou dit in 2020 plaatsvinden maar door corona hebben we het noodgedwongen moeten opschuiven. Nu mag het weer en voor onze feesteditie hebben we dan ook voor een iets feestelijker menu gekozen. René Wouters kwam 22 jaar geleden met de idee van een buurtfeest aandraven en samen met Christiane Camps, Danny Vanschoonbeek en ikzelf kunnen we nu terugblikken op de organisatie van zo’n twintig buurtfeesten. Maar dit wil ook zeggen dat we allemaal 20 jaar ouder zijn geworden en dat het tijd is voor sommigen in het bestuur om de fakkel door te geven aan een jongere generatie die hier in de straat is komen wonen. Vandaar onze oproep naar nieuwe bestuursleden en helpers”, aldus de voorzitter.Deze vraag om nieuwe vrijwilligers viel niet in dovemansoren want drie bewoners gaan de komende jaren hun beste beentje voorzetten om elk jaar een gezellig samenzijn te organiseren met een lekker etentje. De toekomst is dus verzekerd. Tijdens deze feesteditie werden de uittredende voorzitter Tony Claes en zijn vrouw Christiane en ondervoorzitter René Wouters en echtgenote Margriet in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet.