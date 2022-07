STVV-coach Bernd Hollerbach looft anciens en ziet dat schoentje enkel voorin wringt: “Ik hoop elke dag op spelers die voorin meerwaarde kunnen zijn”

De vermoeidheid speelde de Kanaries duidelijk parten in het laatste wedstrijddeel tegen Dynamo Dresden. Er wordt keihard getraind in Bad Häring, fysiek zaten sommige spelers even op hun tandvlees op het einde van het weekend. “Dat is normaal”, knipoogde Ameen Al Dakhil na afloop. “Je voelt in de groep dat iedereen gebrand is om een denderende seizoenstart neer te zetten. Daar bereiden we ons nu op voor. De sfeer zit goed, ook onze organisatie stond er in de laatste drie matchen. De doelpunten moeten nog komen, maar daar maak ik me niet te veel zorgen over. Verder is het hier heerlijk vertoeven in de natuur en de berglucht. Het is voor mij de eerste keer in zulke omstandigheden. En ik heb Olivier Dumont nog eens als kamergenoot. Hij was al mijn beste maat bij Standard.”

Bernd Hollerbach. — © Sven Dillen

Bernd Hollerbach loofde zijn groep op het einde van dag vier. “Als ik zie met welke overgave iedereen de trainingen afwerkt, kan ik alleen maar tevreden zijn. Defensief zit het al erg goed. Ook op het middenveld worden de taken prima uitgevoerd. Wel merk je dat jongens die later zijn gearriveerd, fysiek tekortkomen. Van Fabinho weet ik heel goed dat hij kan voetballen, maar hij heeft weinig tot niets gedaan voor hij bij ons neerstreek. Dan verliezen we tijd om de automatismen op punt te zetten. Hetzelfde bij Boya. Maar ik verwijt die jongens niets en we doen ons stinkende best.”

Twee spitsen nodig

Elke dag hoopt Hollerbach op inkomende transfers voorin. Al beseft de Truiense coach dat dat nog even kan duren. Bijna elke ploeg is op zoek naar goede spitsen. “Ik heb er twee nodig. Ik verloor én Suzuki én Hara én Klauss, intussen hoor ik weinig over opvolgers. Spijtig, want ik wil zo snel mogelijk mannen met een meerwaarde voorin erbij. Maar dat is de taak van de clubleiding. Intussen werken wij keihard verder.”

Hollerbach gaf ook een pluim aan zijn anciens. “Als ik zie hoe jongens als Brüls, Teixeira, Leistner en Kagawa de kar trekken: fenomenaal. Zij leggen er elke dag opnieuw de pees op en trekken de youngsters mee. Daar droom je als coach van. We missen Bauer en we weten nog niet wanneer hij terugkeert, maar intussen vangt Wolke Janssens dat prima op als zijn vervanger. Het is alleen voorin dat het schoentje wringt. Maandag verdienen mijn gasten een beloning.”