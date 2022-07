Van lelijk eendje naar engelbewaarder: hoe de ‘halo’ nu ook het leven van Formule 1-piloot Guanyu Zhou redde

“Mocht ik een cirkelzaag hebben, ik haalde dat ding er onmiddellijk af.” Dat waren de woorden die Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de start van het F1-seizoen 2018 uitsprak. ‘Het ding’, dat was de halo, de lelijke cockpitbescherming die sinds dan verplicht bovenop elke F1-auto steekt. Toen Lewis Hamilton vorig jaar in Monza zwaar crashte, luidde Wolff al een andere klok: “Lewis Hamilton heeft zijn leven aan de halo te danken.” Ook Guanyu Zhou, die afgelopen weekend zwaar crashte in Silverstone, mag zich gelukkig prijzen dat de halo er is.

Heiligschennis was het, de invoering van die lelijke halo. Niet alleen was het een aerodynamisch gedrocht, het ging in tegen het principe van de eenzitterij, waar al sinds de begindagen van de autosport met een open cockpit wordt geracet. Tegenstanders werd echter al snel het zwijgen opgelegd: al in 2018 ontsnapte Charles Leclerc al aan een ernstig letsel toen de McLaren van Fernando Alonso in Spa over zijn wagen vloog. Ook Romain Grosjean dankt zijn leven aan de halo toen zijn wagen in 2020 in Bahrein de vangrail doorboorde en in september vorig jaar was het de beurt aan Lewis Hamilton om de eigenschappen van de cockpitbescherming te loven, nadat de bolide van Max Verstappen op zijn bolide terechtkwam. Zonder halo had dat hem allicht zware hoofd- en nekletsels toegebracht. Of erger.

Zondag kwam de Chinese F1-piloot Guanyu Zhou mede dankzij de halo ongeschonden uit een verschrikkelijke crash. De Alfa Romeo-rijder werd nog voor de eerste bocht geraakt door de Mercedes van George Russell, waarna de wagen van de Chinees gelanceerd werd en ondersteboven van de baan gleed. Het was een tijdlang de adem inhouden, maar Zhou kwam volledig ongedeerd weg: een klein wonder.

12.000 kilo opvangen

“ik ben oké, de halo heeft me vandaag gered”, schreef Zhou achteraf op sociale media. De driepotige stang is volledig in titanium uitgevoerd en is zo’n zeven kilogram zwaar, maar kan aan immense krachten weerstaan. “Je kan er een Londense dubbeldekker op plaatsen, het ding geeft nog geen krimp”, grapte Mercedes-ingenieur James Allison ooit. Verticaal moet de halo immers 12.000 kilogram kunnen opvangen. Ook losgekomen onderdelen van andere wagens kunnen door de stangen worden afgewend.

Hoe de halo eruitziet:

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX