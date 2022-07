Antwerpen

De winkeliers van de Antwerpse Diepestraat trekken aan de alarmbel. Hun straat wordt gedomineerd door drugsdealers. “Afgelopen week stonden ze zelfs te zwaaien met vuurpijlen en zongen ze: ‘de straat is van ons.’ Help ons en maak onze straat weer leefbaar, of we nemen het heft in eigen handen”, richten ze zich tot burgemeester De Wever.