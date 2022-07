KRC Genk reist met achtklapper op zak naar stage in Alkmaar: “Negatieve uitstraling is overroepen”

“Winnen is nog altijd het plezantste in het voetbal”, vertelde een tevreden Wouter Vrancken na de monsterscore in Heist-op-den-Berg. “De spelers focusten op wat we de laatste weken trainden. Je zag ze nadenken en anticiperen. Doordat je in bepaalde situaties te fel nadenkt, gaat dat soms ten koste van het spel, maar het is wel de manier om er een gewoonte van te maken en ze kunnen uit te voeren zonder erover na te denken.”

De 19-jarigen Andras Nemeth en Luca Oyen stalen in de tweede helft de show met ieder een hattrick. “Ik kijk niet naar de doelpunten zelf, maar eerder naar de opbouw”, aldus Vrancken. “Hoe komen ze tot stand? Welke bereidheid is er om de leerstof op training om te zetten naar wedstrijden. Daar ben ik ontzettend positief over. We hebben nog veel groeimarge, maar ik zie dat ze dingen oppikken.”

Luca Oyen maakte een hattrick. — © Dick Demey

Oplossingen in balbezit

Opdracht volbracht dus tegen KSK Heist. Na het laatste fluitsignaal werd het geweer al snel van schouder veranderd. De Truiense hoofdtrainer stapt maandag met een duidelijke visie op de bus naar Alkmaar. “We hebben al veel volume gepakt, nu wordt het zaak om te differentiëren in fysieke parameters. We hebben jongens die al twee weken aan het trainen zijn, terwijl anderen pas maandag aansluiten. Onze belangrijke principes moeten we er nog harder in pompen. We hebben al veel afspraken gemaakt in balverlies en een beetje in balbezit. De stage is er nu om oplossingen over het hele veld aan te reiken.”

Ook Andras Nemeth stond drie keer aan het kanon. — © Dick Demey

Overroepen negatieve uitstraling

Ten slotte sprak Vrancken ook duidelijke taal over de mentaliteit van zijn kern. “Ik was gewaarschuwd in welke groep ik zou terechtkomen, maar zowel ik als mijn andere stafleden hebben er niets op aan te merken. De cohesie is er. Er zijn geen groepjes van nationaliteiten. Ik vind dat de negatieve uitstraling overroepen is. Vorig seizoen zijn er bepaalde dingen gezegd over het fysieke en tactische niveau, maar ik heb er op dit moment geen problemen mee. Op fysiek vlak is nog niet iedereen top, maar daar werken we elke dag hard aan. Ook op tactisch vlak denken ze mee en tonen ze hoe bereidwillig ze zijn. Als coach kan je niet meer vragen. Het enige wat nu nog moet volgen zijn de resultaten in de competitie om te kunnen spreken van succesbeleving en het geloof in eigen kunnen helemaal op te krikken.”

© Dick Demey

KSK HEIST: Van Aerschot (46’ Vandermotten), Wijns (65’ Missou), Verschoren, Absisan, Diedhiou, Orye, Peers (65’ Badr), Koba, Troonbeeckx, Lemti, Vande Cauter (65’ Ben Ziane).

KRC GENK 1E HELFT: Vandevoordt - Preciado, Cuesta, Lucumi, Juklerod - Hrosovsky, Aziz, Thorstvedt - John, Onuachu, Paintsil.

KRC GENK 2DE HELFT: Vandevoordt - Munoz, Sadick, McKenzie, Rommens - El Khannous, Toma, Heynen - Tresor, Nemeth, Oyen.

DOELPUNTEN: 21’ Cuesta 0-1, 53’ Nemeth 0-2, 66’ Oyen 0-3, 69’ Nemeth 0-4, 73’ Hannach 1-4, 76’ Oyen 1-5, 82’ El Khannous 1-6, 87’ Oyen 1-7, 89’ Nemeth 1-8.

SCHEIDSRECHTER: De Keyzer.

TOESCHOUWERS: 500

© Dick Demey

29 spelers en 19 stafleden naar Alkmaar

Wouter Vrancken trekt met 29 spelers op stage naar het Nederlandse Alkmaar. De selectie en 19-koppige staf verblijven van 4 tot en met 9 juli in viersterrenhotel The Fallon. Maandag sluiten Junya Ito en Cyriel Dessers als laatsten aan. Het aanvalsduo legde de voorbije dagen posmedische en fysieke testen af. Tuur Rommens stapt niet mee op de bus en pikt na één week vakantie aan bij Jong Genk. Er zal getraind en geoefend worden op de terreinen van amateurclub V.V. Alkmaarsche Boys. KRC Genk oefent er achter gesloten deuren tegen FC Utrecht (6/07) en Volendam (9/07). Na de stage organiseert KRC Genk nog een familiedag voor de familie en vrienden van de spelers en stafleden.

Selectie: Vandevoordt, Leysen, Chambaere, Penders, Sadick, Jukleröd, McKenzie, Arteaga, Munoz, Lucumi, Cuesta, Preciado, Didden, Aziz, Trésor, Heynen, Hrosovsky, Geusens, Thorstvedt, Oyen, Paintsil, Nemeth, John, Ito, Onuachu, Toma, El Khannous, Dessers en Abid.