Deens koningshuis en Harry Styles reageren geschokt op schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

De Britse zanger Harry Styles zou normaal later op de avond optreden in Kopenhagen. — © Gilbert Carrasquillo

Na de schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen werd een evenement van de Ronde van Frankrijk waarbij de Deense kroonprins en premier aanwezig zouden zijn, geannuleerd. Net als een concert van de Britse popster Harry Styles. Het Deense koningshuis en de zanger uitten hun schok over de gebeurtenissen. Premier Frederiksen had het over een “afschuwelijke aanval”.

De Britse zanger Harry Styles – die via sociale media liet weten “geshockeerd te zijn” – zou zondagavond een concert geven in een zaal vlak bij het winkelcentrum waar meerdere mensen werden doodgeschoten. Dat optreden zou na overleg met de politie eerst gewoon doorgaan. Later op de avond is het toch afgelast.

Een evenement in het zuiden van Denemarken, waar de doortocht van de Ronde van Frankrijk in het land gevierd zou worden in aanwezigheid van de Deense kroonprins Frederik en premier Mette Frederiksen, werd geannuleerd.

De Deense koninklijke familie heeft opgeroepen tot eenheid. “De situatie vraagt om eenheid en zorg. We danken de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsdiensten voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren”, zo staat in een mededeling die koningin Margrethe II en de kroonprins en kroonprinses Frederik en Mary zondagavond hebben verspreid. De koninklijke familie zegt ook diep te zijn getroffen door het “schokkende nieuws” over de schietpartij. “Onze gedachten en ons diepste medeleven gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en naar iedereen die door de tragedie is getroffen.”

“Bruut weggerukt uit zomer”

De Deense eerste minister Mette Frederiksen heeft de schietpartij veroordeeld als een “afschuwelijke aanval”. In een mededeling roept ze de bevolking op om steun te bieden aan elkaar. “We zijn allemaal bruut weggerukt uit de stralende zomer waaraan we net waren begonnen”, zegt Frederiksen. “Het is onbegrijpelijk. Hartverscheurend. Zinloos. Onze mooie en anders zo veilige hoofdstad werd in een fractie van een seconde veranderd.” Frederiksen bedankte de politie, de hulpdiensten en alle andere mensen die hulp hebben geboden.

De burgemeester van Kopenhagen, Sophie H. Andersen, liet in een eerste reactie weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen. “Het is verschrikkelijk. We weten nog niet hoeveel mensen gewond of overleden zijn, maar het is zeer ernstig”, klonk het op Twitter.

Minister van Justitie Mattias Tesfaye schreef dat zijn gedachten uitgaan naar “de gewonden, familieleden en anderen die getroffen zijn door deze volslagen zinloze en verschrikkelijke daad”. “We kennen het motief nog niet, maar ik kan u verzekeren dat de autoriteiten alles in het werk stellen om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken, zodat de verantwoordelijke voor het gerecht kan worden gebracht.” Tesfaye riep ook op “voorzichtig te zijn met het verspreiden van ongefundeerde geruchten”.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod uitte eveneens zijn medeleven en had het over “hartverscheurend nieuws” en een “tragedie”.