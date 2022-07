Drie doden bij schietpartij in winkelcentrum in Kopenhagen, 22-jarige Deen opgepakt

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn zondagavond drie dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden gevallen. Dat bevestigt de politiecommissaris van de Deense hoofdstad. Een 22-jarige Deense man werd opgepakt. “Een daad van terreur kan niet worden uitgesloten.”

Dit weten we al: Dodelijke schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Twee mannen en vrouw komen om

Drie gewonden in kritieke toestand

Schutter (22) opgepakt

"Mogelijk daad van terreur"

Ook in 2015 al aanslag in Denemarken

De schietpartij vond plaats rond 17.35 uur in het winkelcentrum Field’s op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven.

Slachtoffers

Nadat lange tijd onduidelijk was hoeveel slachtoffers gevallen waren, meldde politiecommissaris Søren Thomassen tijdens een persconferentie in de nacht van zondag op maandag dat drie mensen gedood zijn. De slachtoffers zijn een man van in de veertig en een jonge man en jonge vrouw. De politie was zondagnacht nog bezig hen te identificeren en hun familieleden in te lichten.

“Daarnaast hebben we drie gewonden die in kritieke toestand verkeren. Bovendien hebben we nog verschillende gewonden”, aldus Thomassen. Volgens de Deense omroep DR worden zeker drie mensen behandeld in het ziekenhuis Rigshospitalet, waar extra personeel opgeroepen zou zijn.

© AP

Dader

Dertien minuten nadat de politie opgeroepen werd, om 17.48 uur, werd de vermoedelijke dader opgepakt “bij de afrit van de snelweg”, verklaarde de politie. Het gaat om een 22-jarige “etnisch Deense” man. Er zijn voorlopig geen bewijzen dat hij met anderen samenwerkte. “Totdat wij absoluut zeker zijn dat die hypothese klopt, zullen we een massaal onderzoek en massale aanwezigheid in Kopenhagen houden”, aldus Thomassen.

Motief

Eerder was al sprake van een “massale zoekoperatie” in de regio Zeeland, het eiland waarop het grootste deel van Kopenhagen ligt. Thomassen had daarover gezegd: “We moeten compleet zeker zijn dat we deze situatie onder controle hebben.”

De verdachte zal maandag voor een rechter gebracht worden. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag, maar die kwalificatie kan afhankelijk van het onderzoek nog veranderen. Volgens politiecommissaris Thomassen “kan niet uitgesloten worden dat het gaat om een daad van terrorisme”. De commissaris weigerde zich echter uit te spreken over het motief van de dader.

Volgens commissaris Thomassen was de verdachte bekend bij de politie, maar slechts “in de periferie”. “Het is niet iemand die we kennen voor iets in het bijzonder.”

© AP

Wapens

Deense media ontdekten zondagavond enkele Youtube-video’s waarin een persoon te zien is die op de dader lijkt en die verschillende wapens toont en tegen zijn hoofd zet. De Deense politie liet weten dat de video’s aan het onderzoek naar de schietpartij zijn toegevoegd.

LEES OOK. Dit weten we over de schutter van Kopenhagen: 22-jarige Deen, geruchten over motief en video’s met wapens

De schutter was volgens de politie op het moment van zijn arrestatie in het bezit van een geweer en munitie. De man – gekleed in een korte militaire broek met daarboven een donkere tanktop – had volgens ooggetuigen en beelden uit het winkelcentrum een jachtgeweer bij.

Op foto’s en video’s is te zien hoe mensen in paniek wegvluchtten uit het winkelcentrum na de schoten. Een ooggetuige vertelde aan NRK dat ze kinderen, zwangere vrouwen en ouderen zag vallen, en in de chaos zelfs iemand van een roltrap zag vallen.

© via REUTERS

Getuigen

“Mensen dachten eerst dat het om een dief ging”, verklaarde ooggetuige Rikke Levandovski aan de Deense televisiezender TV2. “Toen hoorde ik de schoten en verborg ik mezelf achter de toonbank in een winkel. Hij schoot gewoon in de menigte, niet naar het plafond of de vloer.”

“Hij was psychopathisch genoeg om op mensen te gaan jagen, maar hij rende niet”, zei een getuige aan DR. Een video toont hoe de man op een bepaald moment rustig rondwandelt en zijn geweer in zijn nek legt.

Andere getuigen vertelden dat de verdachte mensen wijsmaakte dat zijn wapen nep was zodat ze dichterbij zouden komen. Mahdi Al-Wazni, die terwijl iedereen aan het weglopen was op zoek ging naar zijn 2,5 jaar oude dochter, zegt dat hij de verdachte zag met een jachtgeweer en dat de man meermaals riep dat hij niet echt schoot. Al-Wazni werd uiteindelijk pas na twee uur herenigd met zijn dochtertje, dat door vreemden was meegenomen in een winkel waar ze zich schuilhielden.

Videobeelden

Mensen die aanwezig waren in (de buurt van) het winkelcentrum werd gevraagd om contact op te nemen met hun familie om hen gerust te stellen, maar bij voorkeur via sms, omdat het lokale telefonienetwerk overbelast was. Er werd een verwantencentrum ingericht en psychologische bijstand aangeboden.

De politie vraagt “al wie iets gezien, gehoord of gefilmd heeft” om contact op te nemen met de autoriteiten. Winkels in en nabij het winkelcentrum worden door de politie ook “aangemoedigd om vanaf zondag te zorgen voor foto- en videobewaking”. Het shoppingcentrum blijft minstens een week dicht terwijl de politie de zaak onderzoekt.

Het leger heeft intussen de bewakingsopdrachten overgenomen van de politie. Die maatregel moet toelaten meer politiemensen vrij te maken voor het onderzoek naar de schietpartij.

LEES OOK. Deens koningshuis en Harry Styles reageren geschokt op schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Aanslag van 2015

Denemarken zag in 2015 voor het laatst een terreuraanslag, toen twee mensen gedood werden en zes politieagenten gewond raakten, toen een eenzame schutter een man doodschoot aan een cultuurcentrum waar een debat over vrijheid van meningsuiting doorging, en later een tweede slachtoffer maakte aan een joodse synagoge in het centrum van Kopenhagen. Die schutter kwam vervolgens zelf om het leven bij een schietpartij met de politie.

