Kippenvel op Rock Werchter: Julien (26) uit publiek gehaald om mee te drummen bij ‘The Killers’

Voor Julien Lesaffre is zondag een droom uitgekomen op de festivalweide van Rock Werchter. Of beter gezegd: op het podium. De jonge Fransman werd uit het publiek gehaald door de frontman van The Killers om vervolgens mee te drummen met de band. “Het uitzicht was er fenomenaal”, vertelt hij glunderend achteraf.

De 26-jarige Julien wist waar hij aan begon, toen hij een bordje in de lucht stak waarop te lezen stond dat hij kan drummen. “Ik wist dat de band soms iemand op het podium vraagt wanneer ze aan het nummer ‘Read my mind’ willen beginnen”, zegt hij. “Dus ik ben twee maanden geleden al thuis beginnen oefenen.” De boodschap sprong in het oog van frontman Brandon Flowers. “Hij gaf me vanop het podium al een signaal dat hij me gezien had. Maar toch was het nog spannend, er zag dat er nog een andere jongen in het publiek stond die óók een bordje in de lucht had gestoken.”

Toch was het Julien die kort nadien uit het publiek werd gehaald door de security. Wat volgde, is surreëel: de jonge kerel drumde het hele nummer mee op de Main Stage, en dat voor een volgeladen festivalweide. “Het uitzicht was fenomenaal.” Of hij stress had? “Helemaal niet, ik had nul stress toen ik op het podium stapte. Ik deed het gewoon en het was zalig. Maar nadien was de ontlading groot, ik ben meteen beginnen huilen toen ik bij mijn vrienden stond. Ik was gechoqueerd.”

Dat Julien met een T-shirt van de Red Hot Chili Peppers op de drums van The Killers zat, was ook de zanger niet ontgaan. Hij verontschuldigde zich al lachend bij de Peppers, die het festival zondagavond afsluiten. “Ik ben natuurlijk van de beide bands fan, maar eerlijk? Van de Peppers toch nog net iets meer. Samen met twee vrienden run ik zelfs de fanwebsite van Frankrijk.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat de frontman van The Killers iemand uitnodigt op het podium om mee te drummen met de band. Bij zijn laatste passage op Werchter deed hij het ook al, al liep dat toen minder geslaagd. De fan in kwestie had destijds minder kunde dan Flowers verwachtte. Julien bracht het er gelukkig wel goed vanaf.