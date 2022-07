Anne Zagré trekt na sterke prestaties in La-Chaux-de-Fonds met vertrouwen naar Eugene

Tot nu toe stond de beste seizoenstijd van Zagré op 13.00. Haar nationale record bedraagt 12.71. In La-Chaux-de-Fonds profiteerde ze van de ideale hoogteligging van 992 meter en stelde ze haar seizoensbeste bij. In de reeksen ging Zagré zelfs nog harder, want ze klokte er 12.80, maar werd gesteund door een rugwind van 2.1 meter per seconde en kon haar chrono daarom niet laten homologeren.

Zagré kan met vertrouwen naar het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, dat loopt van 15 tot 24 juli.

Ook Robin Vanderbemden presteerde in Zwitserland goed over 200 meter. Hij klokte een seizoensbeste van 20.51 en komt weer in de buurt van zijn vier jaar oude persoonlijk record van 20.43. Voor Eugene is Vanderbemden niet geplaatst, voor het EK heeft hij precies 20.43 nodig.

Jente Hauttekeete maakt degelijke indruk tijdens eerste tienkamp bij grote jongens

Jente Hauttekeete heeft zaterdag en zondag bij de open Franse kampioenschappen in Amiens zijn eerste tienkamp bij de grote jongens afgewerkt. De Europese juniorenkampioen debuteerde met 7.814 punten.

Voor het EK in München in augustus schoot de 20-jarige Hauttekeete ruim tekort, want daarvoor zijn 8.100 punten vereist. De jonge Oost-Vlaming komt wel op de zevende plaats op de Belgische ranking aller tijden terecht.

© Geert De Rycke

Op de 100 meter bleef Hauttekeete met 10.89 zeven honderdsten boven zijn persoonlijk record. In het verspringen bleef hij met 7m22 23 centimeter onder zijn persoonlijk record. In zijn eerste kogelconcours met de zevenkilokogel stootte hij 13m20. Hoogspringen was uitstekend met 2m08, twee centimeter onder zijn persoonlijk record. Op de 400 meter, die dag één afsloot, bleef hij met 49.60 61 honderdsten boven zijn persoonlijk record.

Dag twee startte met 14.66 op de 110 meter horden, zestien honderdsten boven zijn persoonlijk record. Daarna gooide Hauttekeete bij een eerste wedstrijd met de tweekilodiscus 38m33. In het polsstokspringen evenaarde hij met 4m60 zijn persoonlijk record. In het speerwerpen bleef hij met 53m29 slechts 99 centimeter onder zijn persoonlijk record, in de afsluitende 1.500 meter kwam er alsnog een eerste persoonlijk record van 4:33.12 uit de bus.