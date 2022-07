Ugo de Wilde belandt via groene tafel op podium van 4 uren van Monza

Ugo de Wilde (Oreca-Gibson Mühlner Motorsport) is zondag alsnog derde geëindigd in de 4 Uren van Monza, de derde manche van de European Le Mans Series.

Aan de zijde van de Zwitser Mathias Kaiser en de Fransman Thomas Laurent finishte De Wilde aanvankelijk als vierde in de LMP2, de koninginnenklasse in het Europese kampioenschap uithouding. Maar ze stegen nog een plaats na een bestraffing wegens overdreven remmen in de pits voor de Oreca-Gibson Prema van de Zwitser Louis Delétraz, de Italiaan Lorenzo Colombo en de Oostenrijker Ferdinand Habsburg. De Wilde pakte zo zijn eerste podium in de LMP2.

De zege was voor de Oreca-Gibson IDEC Sport van de Fransen Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin en Patrick Pilet.

In de GTE eindigde de Porsche van Alessio Picariello ook als vierde, net voor de Ferrari van Sarah Bovy. Maar daar werd eveneens achteraf een sanctie uitgedeeld, in casu voor de Italianen Claudio Schiavoni, Davide Rigon en Matteo Cressoni. Daardoor schoven de Belgen een plaats op.