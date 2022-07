Spaanse mannen onttronen Italianen als wereldkampioen waterpolo

Spanje heeft zich zondagavond tot wereldkampioen waterpolo bij de mannen gekroond. In het Hongaarse Boedapest versloeg de nummer vier van de Olympische Spelen titelverdediger Italië met 15-14.

Spanje nam zo revanche voor de nederlaag in de vorige WK-finale in Zuid-Korea. Het won de wereldtitel eerder in 1998 en 2001.

Het brons was voor Griekenland. De winnaars van olympisch zilver (na verlies tegen Servië in Tokio) versloegen Kroatië met 9-7.

Bij de vrouwen verlengden de Verenigde Staten zaterdag hun titel na 9-7 winst tegen gastland Hongarije.