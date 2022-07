Elise Mertens: “Fier dat ik op Wimbledon opnieuw achtste finale heb gehaald”

LEES OOK. Welcome back, David! Goffin stoot na marathonpartij door naar kwartfinales: “Een mentaal gevecht”

“Het was geen slechte match. De eerste set ging erg gelijk op, net als de tweede. Iedereen weet dat zij een uitstekende speelster is die heel moeilijk te verslaan is. Ik dicht haar een grote winstkans toe hier. Ze heeft al gewonnen in Berlijn. Als je een toernooi op gras wint, geeft dat veel vertrouwen voor het vervolg. Zelf ben ik tevreden over het niveau dat ik heb getoond. Ik ging crescendo tijdens het toernooi. Jammer genoeg heb ik vandaag niet gewonnen maar ik mag fier zijn dat ik opnieuw een achtste finale heb gehaald.”

Wimbledon is overigens nog niet afgelopen voor Mertens, want ze verdedigt nog haar titel in het dubbel. “Ik hoop op dit niveau te kunnen bouwen. Het lag hoog. Ik wist dat ik een goeie match zou moeten spelen om met haar mee te kunnen.”

In de eerste set miste de Hamontse vijf setballen. “Ik herinner ze mij niet allemaal. Op sommige heeft ze goed opgeslagen en haar ervaring gebruikt. Ik heb geen spijt. Het is niet zo dat ik een makkelijke bal heb laten liggen. Nu ga ik nog alles geven in het dubbel. Ik heb een goeie partner (de Chinese Zhang Shuai). Ja, deze match geeft vertrouwen voor maandag.”