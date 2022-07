Uitgerekend de dag nadat Fabio Jakobsen zijn allereerste rit in de Tour won, knoopte ook Dylan Groenewegen aan met een ritzege in hét wielerevent van het jaar. Beide Nederlanders gingen door een erg moeilijke periode met uiteenlopende ladingen na die bewuste crash in Katowice. Ook voor Groenewegen kan er nu definitief een streep onder.