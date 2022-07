Seizoensfinale ‘Stranger things’ doet Netflix crashen

De populariteit van ‘Stranger things’ heeft Netflix een poosje doen crashen. Niet toevallig nu, want de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen werden zopas gelost.

Omdat er zoveel mensen gelijktijdig het voorlopige slot van de sciencefictionreeks wilden zien, ontstonden er wereldwijd storingen. Slechts een paar minuten nadat de twee extra lange afleveringen op de streamingdienst stonden, crashte het platform en kregen gebruikers een melding te zien waarin stond dat de pagina niet werkte en dat ze het later opnieuw moesten proberen.

Het duurde dan ook niet lang voordat fans op sociale media hun frustraties uitten over het feit dat ze de reeks niet konden bekijken. Netflix had het probleem nochtans kunnen verwachten. Enkele weken geleden bleek al dat het eerste deel van Stranger things 4 kijkcijferrecords had verpulverd op Netflix. (tove)

