Verlichting valt uit in Sporst Centre Cair in Nis, Belgian Lions winnen normaal met forfaitzege

De laatste groepswedstrijd van de eerste WK-kwalificatieronde van de Belgian Lions in het Servische Nis en tegen grootmacht Servië (FIBA 6) draaide uit op een sisser. Na 2 minuten en 6 seconden viel een deel van het licht in de Sports Centre Cair in het Servische Nis uit. De Belgian Lions hadden op dat moment na een bom van Maxime De Zeeuw en een tweepunter plus bonusvrijworp van Retin Obasohan een 3-6 bonusje op zak.

Na een uur was de verlichting nog niet gemaakt. De Serviërs wilden eerst verder spelen, maar dat was niet aan de orde. Na een uur was het mankement nog niet opgelost en was ook de airco uitgevallen. High performance manager Jacques Stas tekende bij de wedstrijdcommissaris van FIBA voorbehoud aan en de refs floten de wedstrijd af.

Normaal gezien is dit een forfaitoverwinning voor de Belgian Lions (0-20). De Serviërs willen maandag spelen, maar de Belgen weigeren dat en maken zich sterk dat ze hun klacht altijd zullen winnen. De Belgian Lions waren na de overwinning van donderdag in Bergen tegen Slovakije al zeker van kwalificatie voor de beslissende WK-voorronde die op 25 augustus van start gaat. Hetzelfde gold voor Servië en Letland, dat zondag met 60-93 won van het al uitgeschakelde Slovakije. Maar het duel was wel van belang omdat in de beslissende voorronde de uitslagen van de matchen tegen de Serviërs en de Letten behouden blijven.

De Belgian Lions vatten op 25 augustus de beslissende WK-voorronde aan. Daarin komen ze samen met Servië en Letland uit hun huidige poule A ook uit tegen de top 3 van poule B, met Groot-Brittannië, Turkije en Griekenland. Absolute blikvanger bij de Grieken is NBA-superster Giannis ‘The Greek Freak’ Antetokounmpo. De 27-jarige Griek met Nigeriaanse roots leidde de Milwaukee Bucks in 2021 naar de titel en werd al tweemaal MVP van de NBA.

Een harde noot om te kraken dus voor de Lions, die zich hopen te plaatsen voor hun eerste WK. Bondscoach Dario Gjergja: “We beseffen dat het moeilijk wordt. We willen echter het onderste uit de kan halen en zullen vechten tot het bittere einde. We zien wel waar we eindigen.” Van de vier Europese poules van zes in beslissende voorronde plaatsen twaalf landen zich voor het WK 2023 in Indonesië, Japan en de Filipijnen.(cpm)