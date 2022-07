Wout van Aert verbijt ontgoocheling na opnieuw een tweede plaats: “Ik dwing mezelf gelukkig te zijn”

Zelden moet de gele trui in de Tour zulke merkwaardige cijfers voorgelegd hebben als Wout van Aert (27). Drie ritten gereden en de leider in het algemeen klassement telt drie tweede plaatsen. Ben je dan blij met het geel? Of triest omdat je maar niet winnen kan? Van Aert raakt er zelf niet wijs uit: “Ik dwing mezelf gelukkig te zijn. Maar ik hou ook van winnen. Dus ja, ik zit met gemengde gevoelens.”