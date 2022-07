Heel even was hij teleurgesteld geweest, zei Wout van Aert zaterdag al. Je zag het aan dat beteuterde gezicht op de finishfoto. Wéér tweede. En dan moest de grote ontgoocheling van de zondagrit nog volgen. Drie ritten gereden in deze Tour, drie keer tweede. Je zou het bijna een fraaie statistiek noemen, eentje waar over enkele jaren quizvragen over worden gemaakt.