Alles voor het perfecte plaatje: misstap tijdens fotoshoot levert model een natte outfit op

Influencers op sociale media lijken een leven vol glitter en glamour te leiden, maar ze moeten vaak halsbrekende toeren uithalen om hét perfecte plaatje te maken. Dat liep al verschillende keren fout af met onder meer omgeslagen enkels en natte outfits tot gevolg. Dat laatste was ook het geval voor bovenstaand model dat naar de Thaise stad Sa Kaew was afgezakt om de perfecte kiekjes te schieten. Maar toen de jonge vrouw in een vijver stond te poseren, was ze even vergeten dat tegels glibberig kunnen zijn wanneer ze nat worden. Het gevolg was een natte rok en een gekneusd ego, maar verder bleef ze ongedeerd.