Carlos Sainz scoorde in Silverstone de eerste overwinning van zijn carrière, maar slechts de helft van zijn Ferrari-team was daar blij mee. Charles Leclerc liet door een zwakke strategie een uitgelezen kans liggen om een pak punten goed te maken op Max Verstappen, die pas als zevende over de streep kwam. Drie dingen die u moet onthouden van de Britse Grand Prix.