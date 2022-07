Zonhovense amazone Kaat Pluymers wint duel van de Kempen in Kattevennen Genk

De drie medaillewinnaars van de Beker van Limburg voor amazones komen uit de Kempen. Dit is duidelijk de sterkste paardenregio in Limburg. De Zonhovense Kaat Pluymers bewees het in Genk.

De Koerselse Lisa Ceunen won zaterdag beide halve finales van deze Beker van Limburg voor amazones in Genk. Zondag vlotte het voor Ceunen niet zoals gewenst. Lisa was snel, maar pakte onderweg ook vier strafpunten mee. Weg was de gouden medaille voor deze snelheidsduivel. Ze raakte zelfs niet meer op het podium.Kaat Pluymers (midden op de foto) won met haar 15-jarige Zangersheidemerrie Cheyenne. Pluymers verwees de Gruitrodense Kim Nullens (links op de foto) naar de tweede plaats. De ‘poulidor’ van deze Beker van Limburg werd zaterdag immers tweemaal tweede. “Het zal je maar overkomen”, gromde de ruiter van de 14-jarige merrie Glamour. De derde podiumplaats was voor de Bocholtse Stephanie Peeters (rechts op de foto) met haar 9-jarige bruine merrie Emmy Z.“Mijn paard Cheyenne Z is pas hersteld van een kwetsuur”, aldus de BvL-winnaar. “Een maand geleden maakte zij haar wederoptreden. Vandaar dat ik het tijdens de halve finales iets rustiger aan heb gedaan. De finale bereiken zou al een mooi resultaat geweest zijn.” Van de acht barrageklanten tijdens de finale zette Kim Nullens een sterke tijd neer. “Maar mijn tijd was nog beter”, glundert de 24-jarige Zonhovense die na de kampioenschappen wil gaan fokken met haar springpaard. “Mijn ultieme droom is inderdaad een veulen te fokken uit deze schitterende merrie.”