Wens Ambulancezorg vervult wens van trotse vader in Zonhoven

Marc kreeg een tijdje geleden heel slecht nieuws, maar is altijd moedig en strijdvaardig blijven vechten, met de steun van zijn lieve vrouw en kinderen. Het was zijn wens om de studentenkamer van zoon Lennert, die in september voor de eerste maal op kot gaat in Leuven, te bezoeken. Met een gewone wagen is dat niet meer mogelijk, maar Wens Ambulancezorg vzw stelde alles in het werk om deze trotse vader in alle comfort en met de nodige medische ondersteuning naar Leuven te vervoeren. De vzw brengt gratis deze wensen in vervulling. Wie hen wil steunen met een vrije gift of ook iemand kent met een laatste wens, kan eens een kijkje nemen op wensambulancezorgvzw.be.