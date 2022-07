Welcome back, David! Goffin stoot na marathonpartij door naar kwartfinales: “Een mentaal gevecht”

Beleefd jongmens, die Goffin. Hij stond na zijn marathon nog uit te hijgen toen een microfoon onder zijn neus verscheen. “Zo lang op het terrein staan: ik moet me excuseren bij de spelers die na ons komen. Mentaal was het een constant gevecht. Daarom voelde ik me na het matchpunt ook zo kapot. Deze overwinning betekent zoveel voor mij. Niet alleen omdat 2021 zo’n lastig jaar was, maar ook omdat ik hier – op mijn favoriete toernooi, in dit fraaie stadion en voor dat geweldige publiek, niet meer gespeeld heb sinds 2019.”

In 2020 haalde de pandemie Wimbledon van de kalender, in 2021 vertoefde Goffin in de lappenmand. “Daarom voelt het voor mij ook aan alsof in nu back to back kwartfinales speel. Drie jaar geleden was ik kansloos tegen Novak Djokovic op Centre Court. En eerder had ik ook al eens tegen Andy Murray in dat stadion gestaan. Ook geen cadeau. Norrie is een Brit en ik zal dus allicht tegen een heel land moeten strijden, maar toch maak ik nu meer kans dan in die twee vorige duels op Centre Court. Maar ik heb alleszins genoten van deze wedstrijd, ook omdat Frances zo’n leuke sfeer kan creëren op het veld en in de tribunes.”

Die Belgen toch. In de vrouwensectie staat Elise Mertens sinds donderdag helemaal bovenaan de lijst met langste matchen, sinds zondag heeft Goffin zich bij de mannen op die positie gewerkt. Hoe in balans dit duel wel was? Beide heren hadden mekaar al meer dan vier uur lang bestookt toen het aantal gewonnen punten verscheen: 180 vs. 180. 2-2 in sets stond het toen, en ook 2-2 in games in die vijfde set. “Ik ben altijd blijven vechten. Ook toen hij in de tweede en derde set beter begon te spelen en ik op achterstand geraakte, ook toen ik in die vierde set moeite had om het na een 5-1-voorsprong af te maken.”

© BELGA

Tiafoe zette in die set twee servicebreaks neer, wat hem weer in de slipstream van de Belg bracht: 5-4. Bibberend – het kostte hem vier setballen – bracht Goffin de kamp alsnog naar een beslissende vijfde set. Onder meer dank zij sterk werk met zijn service bleek vervolgens de eerste matchbal de goede. “Frances en ik hebben alles gegeven. Niemand van ons wilde de match loslaten. Desnoods hadden we zes uur gespeeld. In die slotfase pakte ik uit met enkele agressieve returns. En het werkte.”

Twee moeilijke seizoenen

De Sportman van het Jaar 2017 heeft twee moeilijke seizoenen achter de rug, waarin hij fysiek en mentaal worstelde met covid, waarin hij major na major na major (zes keer op rij) niet meer in een tweede ronde geraakte, waarin hij worstelde met kniepijnen en kopzorgen, en waarin hij zestig plaatsen moest inleveren op de wereldranking. “Het was geen gemakkelijke periode, maar ik wist dat er geen reden was waarom ik niet weer op mijn beste niveau zou kunnen geraken.”

Na zijn uitschakeling eind augustus op de US Open zette Goffin zelfs een punt achter het resterende seizoen, hopende op een fysieke (en mentale) reset. Na een alweer moeilijk seizoenbegin – uitschakeling in de eerste ronde van de Australian Open – begon hij aan een lange weg terug. “Door al die blessures was 2021 een heel moeilijk jaar voor mij. Ik moest zelfs vijf maanden aan de kant gaan staan. Ook dit seizoen moest ik nog vechten om positief te blijven, maar de jongste maanden gaat het veel beter. Petit à petit heb ik mijn lichaam en mijn zelfvertrouwen moeten heropbouwen. En nu is alles weer in de juiste plooi gevallen. Met mijn ervaring erbovenop ben ik ervan overtuigd dat ik nog mooie momenten kan beleven, zoals ik eigenlijk al toon sinds het gravelseizoen begonnen is. En na de zomer heb ik nog amper punten te verdedigen tot Marrakesh volgend jaar, wat perspectieven opent om weer te stijgen in de ranking.”

© BELGA

Goffin staat nu 58ste op de ATP-ranking. Deze week op Wimbledon heeft getoond dat hij momenteel veel meer waard is dan dat. “Eigenlijk ben ik daarmee niet zo bezig. Ik heb dit seizoen al lager gestaan. Zelfs al vallen er dit jaar geen punten te verdienen, ik ben hier vooral om grote momenten zoals vandaag te beleven. Als ik zo verder doe, j’ai clairement ma place plus haut. Dan ben ik duidelijk een hogere plaats waard.”

Betere kans

Goffin probeert dinsdag tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 12) voor de eerste keer in zijn loopbaan een plaats bij de laatste vier van een major af te dwingen. Het negende reekshoofd klopte zondag in de vierde ronde de Amerikaan Tommy Paul (ATP 32) met 6-4, 7-5 en 6-4. Goffin speelde nog maar een keer tegen de 26-jarige Norrie. Vorig jaar won de Brit op het graveltoernooi van Barcelona na een opgave van Goffin. “Hij stond alleszins minder lang op de baan dan ik, maar heeft al een sterke week achter de rug en speelt heel regelmatig. Maar op papier heb ik alleszins een veel betere kans op de halve finales dan in 2019 tegen Djokovic.”