De toekomst van Tarik Tissoudali blijft een hoofdbreken bij AA Gent. Of niet? Na gestrande onderhandelingen over een nieuw contract schept de Amsterdamse aanvaller zelf enige duidelijkheid. Tita Tarik vanop de stage in Oostenrijk over de invloed van die besprekingen op zijn motivatie, zijn relatie met het bestuur en wat de Buffalo’s nog nodig hebben.